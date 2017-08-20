ناصيف البياوي بعد هزيمة الشباب: راضِ عن القادسية

أعرب ناصيف البياوي مدرب القادسية عن رضاه التام عما قدمه اللاعبون أمام الشباب رغم الهزيمة 4-1 في ثاني جولات الدوري السعودي للمحترفين.



وقال البياوي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء :قدم اللاعبون ما في وسعهم للعودة للمباراة، والنتيجة لا تعكس المباراة، وهناك هدفين حضرا في آخر الدقائق، ونتمنى التعلم من مباراة الشباب في المباريات المقبلة خاصة وأن المباراة في بداية الدوري ونأمل الاستفادة منها وتزويد الفريق ببقية الأجانب.



ومن جانبه، أوضح محمد عسيري، حارس المرمى، أن الفريق تلقى هزيمة كبيرة يتحملها جميع اللاعبين. وواصل: حاولنا طوال الشوط الثاني إدراك التعادل لكن لم يحالفنا التوفيق ومع التقدم لإدراك التعادل سجل الشباب هدفين قبل نهاية المباراة وهذا سبب النتيجة الكبيرة.