8 مدربين ولاعبين ارتدوا قميصي الهلال والعين

تشارك الهلال والعين كثيرا من الأسماء المعروفة والبارزة بين لاعبين ومدربين خلال العقدين الأخيرين، ابتداءً من المدرب الروماني إيلي بلاتشي، ووصولاً إلى المهاجم الدولي ناصر الشمراني.

وتولى كل من إيلي بلاتشي، يوردانيسكو، تونينو سيريزو، كوزمين أولاريو وزلاتكو داليتش تدريب الفريقين، بينما ارتدى ميريل رادوي وياسر القحطاني وناصر الشمراني ألوان الفريقين.

وبدأ المدرب الروماني بلاتشي مشواره مع الهلال في موسم 97-98 وأحرز معهم بطولة الدوري السعودي وانتقل بعدها بموسم واحد للعين الإماراتي، كأول انتقال يحدث بين الطرفين.

وأحرز بلاتشي كأس الإمارات والدوري الإماراتي بعد استمراره لموسمين متتاليين مع العين. وفي 2003 عاد المدرب الروماني للهلال لكنه لم يحقق البطولات.

وقاد الروماني الآخر، أنجيل يوردانيسكو، أزرق العاصمة، لمدة موسم واحد في 2000، ساهم فيها بإحراز البطولة الآسيوية للأندية، ورحل بعدها إلى العين في فترتين لم يحقق خلالهما أي بطولة.

ودرب البرازيلي سيريزو الفريق السعودي لـ3 أشهر مطلع عام 2007، وبعد 3 أعوام وقع للعين لكنه لم يحقق أي منجز مع الفريق الإماراتي، بينما استطاع كوزمين تحقيق الدوري السعودي مع الهلال والدوري الإماراتي مرتين متتاليتين مع العين قبل انتقاله إلى تدريب شباب أهلي دبي.

وبدل الهلال في موسم 12-13، مدربه الفرنسي كومبواريه بالكرواتي زلاتكو، الذي كان مدربا لفريق الهلال تحت 23 عاما، وفي غضون 5 أشهر قاد الكرواتي فريقه إلى لقب كأس ولي العهد 12-13، وتعاقد معه العين بعد انتهاء الموسم حتى الموسم الماضي، وحقق الكرواتي كأس رئيس الدولة والدوري الإماراتي وكأس السوبر، قبل استقالته مطلع العام الجاري.

ولعب الروماني رادوي للهلال لمدة 3 مواسم ساهم فيها بإحراز بطولات عدة حتى انتقل للعين في 2011 وبعده انتقل ياسر القحطاني إلى العين بنظام الإعارة موسم 2011-2012، وأسهم بتحقيق الفريق لقب الدوري الإماراتي.

ويعتبر ناصر الشمراني آخر من مثّل الناديين عندما أكمل النصف الثاني من الموسم الماضي بقميص العين ووصل معه إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يعود إلى الهلال ومنه نحو الشباب.