أبطال آسيا: أهلي جدة في مهمة صعبة أمام بيرسبوليس

يسعى أهلي جدة إلى تحقيق نتيجة ايجابية حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على بيرسبوليس الإيراني، في المواجهة التي سيحتضنها مجمع السلطان قابوس الرياضي، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

واختار بيرسبوليس الايراني مجمع السلطان قابوس الرياضي ليكون ملعبه، في حين أن مواجهة الاياب ستقام يوم الثلاثاء 12 سبتمبر المقبل على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الاماراتية أبوظبي.

ويأمل الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي في أن يحقق تتيجة ايجابية في افتتاح مشواره بدوري ابطال اسيا، بعد استلامه للمهمة خلفاً للسويسري كريسيتيان غروس مدرب الفريق السابق.

ويعول الأهلي كثيراً على هدافه السوري عمر السومة الغائب عن مواجهتي الفريق في الدور ثمن النهائي بسبب الاصابة أمام أهلي دبي.

وأظهر السومة جاهزيةً كبيرة بعدما نجح بتسجيل هدفين بدوري جميل السعودي للمحترفين حيث كانت أول أهدافه في شباك الاتفاق في المواجهة التي خسرها فريقه بالمرحلة الأول، وأضاف هدفاً من الأهداف الأربعة في شباك الفتح في المرحلة الثانية.

ووصل الأهلي إلى هذا الدور بعدما احتل المركز الثاني بمجموعته وبفارق نقطة عن العين الاماراتي المتصدر، وتجاوز أهلي دبي في الدور ثمن النهائي بعدما تعادل معه ذهاباً في جدة 1-1، قبل أن يحسم مواجهة الإياب في دبي بفوزه 3-1.

وفي المقابل يسعى بيرسبوليس الايراني الى مواصلة تميزه في هذا النسخة لاسيما وأنه وصل للدور ربع النهائي لأول بتاريخه بالنسخة الجديدة حيث سبق وان بلغ نصف النهائي بالمسمى القديم أعوام 97، 98 ، 2001.

ووصل بيرسبوليس الى هذا الدور بعد حصوله على المركز الثاني بمجموعته بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر، وواجه لخويا القطري في الدور ثمن النهائي وتغلب عليه 1-صفر في الدوحة وتعادلا سلبياً في طهران.

ويعول الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش كثيراً على مهاجمه الدولي مهدي تريمي الذي نجح بتسجيل 6 أهداف في هذه النسخة.