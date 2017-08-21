الباطن يواجه النصر استعداداً لمباراة الشباب

اتفقت إدارة الباطن مع نظيرتها في النصر على خوض مباراة ودية يحتضنها ملعب الأخير خلال فترة توقف الدوري السعودي استعداداً لمواجهة الشباب منتصف سبتمبر القادم.

وأعلنت إدارة الباطن التي يحتل فريقها صدارة الدوري السعودي بفارق الأهداف عن الهلال، برنامج المعسكر الإعدادي الذي سيقضيه الفريق في الرياض، ويتضمن لعب مباراة ودية يوم 26 أغسطس مع النصر، وبعدها بأربعة أيام يلعب الباطن مع أولمبي الهلال.

ولعب النصر والباطن مباراتين الموسم الماضي، انتهت الأولى بفوز الأول 4-0، فيما فجر الثاني مفاجأة بفوزه على الأصفر 4-3.