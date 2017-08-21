العين والهلال يتفقان على السلبية.. والحسم في الرياض

أجل العين الاماراتي وضيفه الهلال السعودي الحسم إلى مواجهة الإياب بعد تعادلهما سلبياً، على ستاد هزاع بن زايد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة بعدما تبادل الفريقان الهجمات وسجل الهلال أفضلية كبيرة من خلال فرض سيطرته على أغلب أوقاته.

وكانت بداية الخطورة للعين حينما مرر لاعبه عمر عبدالرحمن تمريرة متقنة لشقيقه محمد عبدالرحمن الذي واجه المرمى وسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

ورد الهلال سريعاً وتحديداً عن طريق مهاجمه السوري عمر خربين الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس خالد عيسى الذي تصدى بها بصعوبة.

وسنحت فرصة خطيرة للهلال وتحديداً لهاجمه البرازيلي كارلوس ادواردو الذي تصدى لخطأ من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس خالد عيسى الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الهلال هجومه وعند الدقيقة 12 سنحت فرصة ثمينة للهلال حينما تلقى مهاجمه عمر خربين تمريرة أمام المرمى من زميله البرازيي ادواردو ليسدد الكرة في شباك الحارس خالد عيسى إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ورد العين سريعاً حينما نجح مهاجمه البرازيلي دوغلاس من هز شباك الحارس عبدالله المعيوف بعدما حول عرضية زميله عموري بقدمه في المرمى إلا أن الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني أجرى الأرجنتيني رامون دياز أول تغييراته بعد مرور 10 دقائق حينما أشرك اللاعب عبدالملك الخيبري بديلاً لعبدالله عطيف.

وعند الدقيقة 67 تلقى العين ضربةً موجعة حينما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه مدافعه مهند سالم لحصوله على الانذار الثاني.

وفرض الهلال سيطرته وبدأ مهمة البحث عن هدف ثان لاسيما بعدما أشرك مدربه المهاجم ياسر القحطاني بديلاً للمدافع عبدالله الحافظ.

في حين أن العين اعتمد على الهجمات المرتدة وكاد من خلالها أن يخطف هدفاً مفاجأً حينما ارتقى مهاجمه البرازيلي دوغلاس لعرضية زميله عمر عبدالرحمن وحول الكرة برأسه إلا أن الحارس عبدالله المعيوف أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وكثف الهلال هجومه على مرمى العين وكاد مدافعه ياسر الشهراني أن يسجل هدف السبق بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس خالد عيسى الذي أبعدها بصعوبة.