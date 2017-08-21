ريبروف: أهلي جدة يطمح إلى تحقيق دوري أبطال آسيا

أكد الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب أهلي جدة رغبته الحصول على نتيجة إيجابية أمام بيرسبوليس الإيراني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء.

وقال ريبروف: نحن في بطولة مختلفة عن الدوري السعودي، ووصلنا إلى هذا الدور بكل استحقاق، وهنا مكمن أهميتها، وسنحاول بكل ما نملك الحصول على نتيجة إيجابية في الذهاب قبل خوض مواجهة العودة.

وزاد المدرب الأوكراني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة: لاعبونا يدركون أهمية الفوز بنتيجة مطمئنة في مسقط قبل خوض لقاء العودة في أبوظبي، وطلبت منهم التركيز والالتزام داخل الملعب والتعامل مع المواجهة بحذر لأنني شاهدت الفريق الإيراني في المباريات الماضية ووضعت الخطة المناسبة لمواجهته، واحترامه سيكون طريق العبور إلى نصف النهائي.

وحول أهدافه في البطولة الآسيوية، أجاب لاعب أوكرانيا السابق: الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجماهير كلهم يريدون تحقيق البطولة، وهذا ما يجب أن نطمح إليه.