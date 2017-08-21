عمر السومة بحاجة إلى هدف لمعادلة رقم فيكتور سيموس

يحتاج عمر السومة مهاجم أهلي جدة إلى هدف واحد ليعادل رقم البرازيلي فيكتور سيموس كأكثر لاعبي الأهلي تسجيلاً في شباك الأندية الإيرانية خلال مباريات الأهلي أمام نظرائه الإيرانيين في دوري أبطال آسيا.

ويعتبر السومة إلى جانب العماني عماد الحوسني ثاني أكثر من سجل للأهلي في الشباك الإيرانية، بعدما أحرزا 4 أهداف، أما البرازيلي الشهير فيكتور سيموس الذي لعب للأهلي بين عامي 2010 و2013 فهو أكثر من هز الشباك الإيرانية بخمسة أهداف.

وأحرز السومة رباعيته في الشباك الإيرانية في شباك تراكتور تبريز ونفط طهران، بينما أحرز عماد الحوسني 4 أهداف في شباك ساباهان أصفهان في نسخة 2012.

ويلعب الأهلي أمام بيرسبوليس للمرة الأولى في تاريخهما بالأدوار الإقصائية، وسبق للنادي الإيراني أن ودع البطولة أمام ناديين سعوديين، الأول كان اتحاد جدة الذي أقصاه من نسخة 2012، والهلال في نسخة 2015.

ولم يعرف الأهلي الهزيمة أمام الأندية الإيرانية في دور خروج المغلوب، بعدما أقصى ساباهان أصفهان من ربع نهائي 2012 بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين، وفي نسخة 2015 فاز على نفط طهران 2-1.