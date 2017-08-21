فان مارفيك يستبعد العويس وهزازي من قائمة الأخضر

استبعد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي محمد العويس حارس أهلي جدة ونايف هزازي مهاجم التعاون وحسن معاذ من قائمة المنتخب التي تستعد لمواجهة الإمارات واليابان في آخر مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وقالت إدارة المنتخب السعودي أن نواف العابد صانع ألعاب الهلال سيخضع لفحوصات طبية لدى الجهاز الطبي للمنتخب السعودي للتأكد من سلامته وإمكانية انضمامه إلى القائمة، فيما استبعد المدرب الهولندي عبدالله الحافظ وسعيد المولد من القائمة الدولية بعد تواجدهما في قائمة المنتخب التي لاقت أستراليا شهر يونيو الفائت.

وسيتواجد كلاً من وليد عبدالله وياسر المسيليم وعبدالله المعيوف في حراسة المرمى، أما أسامة وعمر هوساوي ومنصور الحربي وعبدالله الزوري ومحمد آل فتيل ومعتز هوساوي ومحمد البريك وياسر الشهراني في خط الدفاع.

واختار فان مارفيك كلأً من عبدالملك الخيبري وسلمان مؤشر وسلمان الفرج وعبدالمجيد الرويلي وعبدالله عطيف وتيسير الجاسم ويحيى الشهري وحسين المقهوي وسالم الدوسري وفهد المولد وعبدالفتاح عسيري، بينما سيتواجد محمد السهلاوي وناصر الشمراني في الهجوم.