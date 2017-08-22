أهلي جدة يهدر فوزاً سهلاً أمام بيرسبوليس الإيراني

أهدر أهلي جدة فوزاً سهلاً على مضيفه بيرسبوليس الإيراني بعد تعادلهما 2-2، على مجمع السلطان قابوس الرياضي بالعاصمة العمانية مسقط في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

وفشل أهلي جدة في المحافظة على تقدمه 2-صفر حتى الدقيقة 70 حينما تمكن بيروزي من تسجيل هدفين عند الدقيقتين 72،84.

وسيدخل الأهلي مواجهة الإياب على أرضه يوم الثلاثاء 12 سبتمبر المقبل على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الامارتية أبوظبي، بضغوط أقل كونه سيدخل المواجهة بأكثر من فرصة.

واحتاج الأهلي دقيقتين فقط من انطلاق المواجهة حتى تمكن هدافه السوري عمر السومة من تسجيل هدف السبق حينما تابع تسديدة زميله صالح العمري العائدة من حارس بيرسبوليس علي رضا ليضعها في الشباك.

وواصل الأهلي خطورته وكان قريباً من احراز الهدف الثاني حينما سنحت للاعبه البرازيلي ليوناردو دي سوزا بعد تلقيه تمريرة من زميله عمر السومة ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وسنحت فرصة خطيرة للاهلي لمهاجمه عمر السومه الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله البرازيلي ليوناردو ليسدد الكرة أرضية إلا أنها غالطت الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه ونجح لاعبه البرازيلي ليوناردو بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 58 بعد تلقيه تمريرة من زميله صالح العمري ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

وعند الدقيقة 62 أهدر لاعب الأهلي حسين المقهوي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة أمام المرمى من زميله البرازيلي ليوناردو إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 65 أجرى الاوكراني سيرجي ريبروف تغييره الأول الذي كان نقطة تحول بالمباراة حينما أخرج نجم اللقاء البرازيلي ليوناردو دي سوزا وأشرك عبدالله مجرشي بديلاً له.

وأراح هذا التغيير لاعبي بيرسبوليس الذين فرضوا سيطرتهم بحثاً عن هدف تقليص الفارق ونجح مهاجمه شجاع خليل زاده بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 72 بعدما حول عرضية زميله علي بور برأسه في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل بيرسبوليس سيطرته وتمكن مهاجمه النيجيري قودين مونساه بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 84 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وحاول بيروزي الخروج من المباراة فائزاً بعدما كثف هجومه على مرمى الأهلي الذين أجاد مدافعوه وحارسهم محمد العويس في الذود عن مرماهم لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 2-2.