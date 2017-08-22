ريبروف: بيرسبوليس صعب.. وراض عن النتيجة

أكد الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب أهلي جدة صعوبة المباراة التي جمعت فريقه ببيرسبوليس الإيراني، مشيراً إلى رضاه عن نتيجة التعادل 2-2 التي آلت إليها المواجهة.

وقال ريبروف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية لقاء الذهاب: كانت مباراة صعبة في مجملها، كما أن الفريق الإيراني لعب الحصة الأولى بشكل متميز رغم تقدمنا بالنتيجة. وواصل: استعدنا التوازن في الشوط الثاني وأحرزنا هدفنا الثاني بطريقة منظمة وتدل على التفاهيم بين اللاعبين.

وختم قائلاً: ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الثاني وتسبب ذلك بتلقينا هدفين، لكن بشكل عام النتيجة مقبولة في مباراة الذهاب.