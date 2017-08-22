مدرب تونس يستدعي حارس الشباب إلى قائمة المنتخب

استدعى نبيل معلول مدرب تونس فاروق بن مصطفى حارس الشباب ضمن تشكيلة مؤلفة من 26 لاعبا استعدادا لمواجهتين متتاليتين ضد الكونغو الديمقراطية مطلع الشهر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2018.



وتتأخر تونس بفارق الأهداف عن الكونجو الديمقراطية في صدارة المجموعة الأولى إذ يملك كل فريق ست نقاط بعد جولتين بينما لم تحصل غينيا أو ليبيا على أي نقطة.



ويتأهل متصدرو المجموعات الافريقية الخمس فقط إلى النهائيات في روسيا.



وتستضيف تونس، التي بلغت نهائيات كأس العالم أربع مرات آخرها في 2006، لقاء الذهاب في ستاد رادس في الأول من سبتمبر المقبل وتتكرر المواجهة في الكونجو الديمقراطية بعد أربعة أيام.





واختار معلول كلاً من أيمن المثلوثي (النجم الساحلي) معز بن شريفية (الترجي) فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) في حراسة المرمى، ورامي البدوي وحمدي النقاز (النجم الساحلي) بلال العيفة (الافريقي ) ياسين مرياح وحمزة المثلوثي (الصفاقسي) صيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) أسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) خليل شمام (الترجي) علي معلول (الأهلي المصري) في خط الدفاع.



واختار في الوسط كلاً من فرجاني ساسي وغيلان الشعلاني وسعد بقير وأنيس البدري (الترجي) كريم العواضي (الصفاقسي) حمزة الجلاصي (البنزرتي) وهبي الخزري (سندرلاند الانجليزي) يوسف المساكني (الدخيل القطري) نعيم السليطي (ديجون الفرنسي) محمد أمين بن عمر (النجم الساحلي) بسام الصرارفي (نيس الفرنسي).



وجاء في الهجوم طه ياسين الخنيسي وفخر الدين بن يوسف (الترجي) يوهان توزجار (سوشو الفرنسي).