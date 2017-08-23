الدبل للاعبين: سعيد.. واصلوا تألقكم بعد "التوقف"

أثنى خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق، على مستوى وروح لاعبي ناديه الشرقي خلال مواجهتيه في المرحلتين الأولى والثانية من مسابقة الدوري، مؤكدا في الوقت ذاته، أن ذلك يعكس نجاح المعسكر الذي أقيم في تركيا.

وكان الاتفاق قد تغلب على الأهلي 2 - 1 في بداية مشواره بالدوري، ثم حول تأخره أمام مضيفه النصر بهدفين إلى تعادل مثير 2 - 2.

وقال الدبل خلال اجتماعه باللاعبين: "ما قدمتموه لم يكن مفاجئا فهو امتداد للنتائج المميزة في المباريات الودية، وفي بطولة تبوك الدولية، والتي لاقت صدى واسعا من الكثيرين بما فيهم الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، الذي أشاد بمستواكم وتوقع للفريق حضورا مميزا هذا الموسم".

ودعا رئيس الاتفاق اللاعبين إلى الانضباط خلال فترة التوقف، والعمل بروح الأسرة الواحدة، وأضاف: "أكثر ما أنا سعيد به، ما سمعته عن الأجواء داخل الفريق منذ معسكر تركيا حيث تسود روح الأسرة الواحدة، وهو أمر في غاية الأهمية لأي منظومة عمل، والاتفاق عرف دائماً بذلك، لكننا نحتاج لمواصلة العمل، خصوصا في فترة التوقف لخطورتها لاسيما إذا كانت تأتي بعد نتائج ومستويات جيدة".