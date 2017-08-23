دوسري النصر يرتدي قميص التعاون

تعاقدت إدارة نادي التعاون مع اللاعب عبدالرحمن الدوسري، لاعب النصر، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك بحسب ما أعلنه النادي القصيمي عبر بيان رسمي يوم الأربعاء.

وبث التعاون الخبر عبر صفحته الرسمية على "تويتر" وكتب: "أنهت إدارة النادي إجراءات التوقيع رسميا مع لاعب النصر عبدالرحمن الدوسري لمدة موسم بنظام الإعارة، وذلك بناء على توصية المدير الفني البرتغالي جوزيه غوميز".

وتابع النادي القصيمي في بيانه: "بدعم من الرئيس الفخري تركي آل الشيخ والمجلس التنفيذي وإدارة النادي، حيث تمت مراسم التوقيع بمقر النادي بحضور اللاعب وأمين عام النادي الأستاذ عبدالعزيز الروضان".