المعيوف: دياز منحني الثقة.. والحبسي داعمي الأول

طالب عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، من جماهير ناديه العاصمي، بدعمه وزميله العماني علي الحبسي، القادم من صفوف ريدينغ الإنجليزي، خلال مشوار الفريق الصعب والمنتظر في كافة منافسات الموسم الجاري، مشيراً في الوقت ذاته إلى سعيهما الحثيث إلى حماية شباك فريقهما الأزرق، ومواصلة إسعاد الجماهير الهلالية.

وقال المعيوف في حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "منذ عودتي إلى صفوف نادي الهلال بعد غياب سنوات طويلة، وأنا عاقد العزم على تقديم مستوى مشرّف يليق بي وبكافة من منحني الثقة للعودة وتمثيل نادٍ كبير مثل الهلال والذود عن شباكه".

وتابع: "حققت خلال موسمي الأول بعد عودتي رفقة زملائي لقبي الدوري وكأس الملك، ما منحني ذلك ثقة أكبر ودافع للاستمرار وتقديم مستويات أفضل عما سبقها".

وعن انضمام زميله الحارس العماني علي الحبسي، أردف الحارس الدولي: "كلانا جاء لخدمة كيان الهلال، الحبسي حارس متميز ويمتلك خبرة كبيرة اكتسبها باللعب في الدوري الإنجليزي، ودائما ما يحفزني خلال الحصص التدريبية، قبل وأثناء المباريات، وهذا أمر إيجابي بكل تأكيد، ويعكس مدى الاحترافية العالية التي يمتلكها ويتمتع بها، والتي ستعود بالنفع مستقبلاً على مستوى الحراسة الهلالية".

واستبعد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، الحارس العماني من قائمة النادي العاصمي المشاركة في الاستحقاق الآسيوي، وعن ذلك زاد: "قرار مثل هذا عائد إلى الجهاز الفني، لكنه سيمنحني تحدياً جديداً وإصراراً على بذل المزيد من أجل إسعاد المدرج الأزرق، الداعم الكبير منذ ظهوري بشعار الهلال قبل الرحيل إلى أهلي جدة وحتى هذه اللحظة في مسيرتي".

واختتم المعيوف حديثه الخاص لـ"العربية.نت": "أتمنى من كافة الهلاليين دعمي وزميلي علي طوال الفترة المقبلة، تنتظرنا استحقاقات كثيرة وهامة جداً، كذلك مشوار صعب وشاق في مسابقة الدوري، المعيوف والحبسي والواكد جميعنا حضرنا لخدمة الهلال، ونحن مؤتمنون على شباكه".