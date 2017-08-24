اتحاد عزت يحدد موعد كأس السوبر

حدد اتحاد القدم السعودي، السادس عشر من يناير المقبل، موعدا لمواجهة كأس السوبر السعودي بين الهلال واتحاد جدة، والتي سيحتضنها استاد مدينة محمد بن زايد الرياضية في أبوظبي الإماراتية.

وبث اتحاد الكرة الجديد الخبر عبر صفحته الرسمية على "تويتر" يوم الخميس وكتب: "الاتحاد السعودي لكرة القدم يحدد موعد كأس السوبر السعودي في أبوظبي بين فريقي الهلال والاتحاد يوم الثلاثاء 16 يناير 2018"، مدرجا صورة توضح موعد المواجهة المرتقبة.

وحجز الهلال مقعده عقب تحقيقه ثنائية الدوري وكأس الملك، بينما ضمن اتحاد جدة تواجده بعدما توج بلقب كأس ولي العهد إثر تغلبه على شقيقه النصر.