الرائد يعلن انضمام شيكابالا إلى صفوفه

أعلنت إدارة نادي الرائد تعاقدها مع اللاعب المصري محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وكتب النادي القصيمي عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "وافقت إدارة نادي الزمالك المصري الشقيق على العرض المقدم لها منذ عدة أسابيع بطلب انتقال قائد الفريق محمود عبد الرازق (شيكابالا) وذلك على سبيل الإعارة لمدة سنة".

وأصبح شيكابالا ثالث لاعب ينتقل من الزمالك إلى الدوري السعودي خلال الموسم الجاري، بعد انضمام مصطفى فتحي إلى التعاون، والنيجيري ستانلي أوهاوتشي إلى القادسية.

وكان الرائد قد خسر أول مواجهتين له في دوري المحترفين أمام القادسية والفيصلي.