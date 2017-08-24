الفيصلي يتعاقد مع الزيمبابوي ندورو

أعلنت إدارة الفيصلي، عن تعاقدها مع المهاجم الزيمبابوي تينداي ندورو، قادما من نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وكتب الفيصلي عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "وقعت إدارة النادي مساء اليوم مع المهاجم الدولي "تينداي ندورو" 31 سنة ويحمل جنسية "زيمبابوي" وتم توقيع العقد في مقر النادي بمدينة حرمة، وقد مثل النادي نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ "عبدالله الضاوي".

وتابع البيان: "وكان اللاعب قد وصل مساء أمس إلى مدينة الرياض، كما قام بإجراء الفحص الطبي لدى الشريك الطبي "عيادة فزيوتريو" وقد مثل اللاعب نادي "كاب تاون" وكان آخر فريق لعب معه "أورلاندو بايرتس" في الدوري الممتاز لجنوب أفريقيا. فيما أبدى اللاعب "تينداي ندورو" سعادته بالتوقيع في صفوف الفيصلي مؤكدا أنه سيسعى لتقديم مستوى متميز مع الفريق خلال الموسم بإذن الله".