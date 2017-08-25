تيسير الجاسم: نريد تحقيق حلم السعوديين

واصل المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة الإمارات المرتقبة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وحظيت الحصة التدريبية بمتابعة عادل عزت، رئيس اتحاد القدم، والتي بدأت بتمارين لياقية وتكتيكية قبل أن تختتم بمناورة على كامل الملعب ركز خلالها الهولندي فان مارفيك على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية المراد تطبيقها خلال المواجهة المقبلة.

وعن مواجهة المنتخب الإماراتي المرتقبة تحدث اللاعب تيسير الجاسم قائلا: "مواجهة الإمارات تمثل أهمية كبيرة، كون أن نقاطها الكاملة تقربنا أكثر نحو تحقيق الهدف المنشود، فهو حلم الجميع في العودة مجددًا للمونديال الكبير".

وتابع الجاسم بقوله: "في الفترة الماضية تمتعنا بدعم الجميع، ونتطلع لاستمرار الدعم من أجل أن نفرح جميعًا في الوصول لكأس العالم 2018".