الفيصلي يضم فهد حمد إلى صفوفه

تعاقدت إدارة نادي الفيصلي، مع اللاعب فهد حمد، قادما من نادي أهلي جدة، وذلك بحسب ما أعلنه النادي عبر بيان رسمي، الجمعة.

وكتب الفيصلي عبر بيانه: "وقعت إدارة النادي عقدا احترافيا مع لاعب خط الوسط فهد حمد قادما من النادي الأهلي الشقيق".

وتابع الفيصلي: "تم توقيع العقد في مقر النادي بمدينة حرمة، ومثل النادي الأمين العام مساعد المويس".

وبدأ حمد مشواره مع الشباب تحت قيادة ميشيل برودوم في موسم 2011-2012، واستمر مع النادي العاصمي في الموسم الذي تلاه، قبل الانتقال بنظام الإعارة لموسم مع التعاون، حيث قدم مستويات جيدة، ساهمت بتجديد إعارته مع الفريق القصيمي لموسم ثانٍ.