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الفيصلي يضم فهد حمد إلى صفوفه

المصدر: العربية.نت
فهد حمد حاملا قميص فريقه الجديد بعد التوقيع
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تعاقدت إدارة نادي الفيصلي، مع اللاعب فهد حمد، قادما من نادي أهلي جدة، وذلك بحسب ما أعلنه النادي عبر بيان رسمي، الجمعة.

وكتب الفيصلي عبر بيانه: "وقعت إدارة النادي عقدا احترافيا مع لاعب خط الوسط فهد حمد قادما من النادي الأهلي الشقيق".

وتابع الفيصلي: "تم توقيع العقد في مقر النادي بمدينة حرمة، ومثل النادي الأمين العام مساعد المويس".

وبدأ حمد مشواره مع الشباب تحت قيادة ميشيل برودوم في موسم 2011-2012، واستمر مع النادي العاصمي في الموسم الذي تلاه، قبل الانتقال بنظام الإعارة لموسم مع التعاون، حيث قدم مستويات جيدة، ساهمت بتجديد إعارته مع الفريق القصيمي لموسم ثانٍ.

كلمات دالّة

#الفيصلي, #أهلي جدة, #فهد حمد

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