النصر يهزم الباطن بهدف ليوناردو

حقق النصر الفوز على حساب ضيفه الباطن في المباراة الودية التي خاضها الفريقان خلال فترة توقف الدوري السعودي بسبب مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2018 وفترة عيد الأضحى.

وسجل البرازيلي ليوناردو هدف المباراة الوحيد بعد 8 دقائق في شباك ناصر المحيني حارس الباطن، في مباراة شهدت إضاعة مصعب العتيبي ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الثاني.

ويقيم الباطن معسكراً إعدادياً في الرياض، وسيلاقي أولمبي الهلال خلال الأسبوع الجاري، تجهيزاً لمواجهة الشباب منتصف سبتمبر القادم، بينما يلاقي النصر نظيره أهلي جدة.