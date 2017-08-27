الشمراني يتدرب في النادي الصحي.. وبعثة الأخضر تغادر الأحد

اكتفى ناصر الشمراني مهاجم المنتخب السعودي بالتواجد في النادي الصحي قبل يومين من مواجهة الإمارات في تصفيات التأهل إلى كأس العالم 2018.

وقال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي: اكتفى اللاعب ناصر الشمراني بأداء تدريبات خاصة في النادي الصحي، فيما ركز المدرب بيرت فان مارفيك على تدريبات التمرير التكتيكي في مساحات متنوعة قبل إجراء مناورة على كامل الملعب.

وقرر الجهاز الفني إغلاق تدريب المنتخب السعودي يوم الأحد أمام الإثنين، على أن تغادر البعثة مباشرة إلى مطار العين في الثامنة والنصف برئاسة عادل عزت رئيس اتحاد القدم.