تفوق سعودي "متأخر" على الإمارات في التصفيات المونديالية

يملك منتخب السعودية أفضلية كبرى في مبارياته مع نظيره الإماراتي في مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بعدما تغلب عليه في 4 مناسبات مقابل خسارة واحدة و3 تعادلات.

وخاض المنتخبان 8 مباريات في التصفيات المؤهلة إلى مونديالات المكسيك 1986، إيطاليا 1990، جنوب أفريقيا 2010 وروسيا 2018.

وآلت المباراة المونديالية الأولى بينهما إلى التعادل السلبي في مواجهة الذهاب ضمن تصفيات كأس العالم 1986، قبل أن يحرز فهد خميس هدفاً مبكراً في الإياب ليقصي السعوديين من المنافسة، وبعد 4 أعوام تواجها في سنغافورة وانتهى اللقاء بتعادل سلبي كذلك.

وانتظر المنتخبان 18 عاماً لخوض مباراة مونديالية، وحققت السعودية فوزها الأول على الإمارات على أرض الأخيرة في تصفيات كأس العالم 2010، بعدما قلب عبده عطيف وأحمد الفريدي خسارة منتخبهما بهدف سبيت خاطر إلى فوز 2-1.

وفي مواجهة الإياب، تقلد نايف هزازي دور البطولة عقب تسجيله هدف الفوز السعودي المتأخر، لتنتهي المباراة 3-2، بعدما أحرز عبده عطيف وفارس جمعة "خطأ في مرماه" للأخضر، بينما سجل محمد الشحي وإسماعيل مطر هدفي الإمارات.

وفي العام الماضي، التقى المنتخبان 3 مرات في التصفيات الأولية المؤهلة إلى مونديال 2018، ومباراة الذهاب في التصفيات النهائية، وفي الأولى فاز الأخضر 2-1 بهدفي السهلاوي مقابل هدف لأحمد خليل، وفي مباراة الإياب سجل تيسير الجاسم للسعودية وأحرز عموري هدف التعادل للإمارات.

وسجل فهد المولد ونواف العابد ويحيى الشهري 3 أهداف متأخرة في مباراة الذهاب ليفوز السعوديون بثلاثية لا رد لها.