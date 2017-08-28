إدارة الشباب توقع مخالصة مالية مع عبدالله الأسطاء

أعلنت إدارة الشباب نهاية علاقتها التعاقدية مع الظهير الأيسر المخضرم عبدالله الأسطاء بعدما وقع اللاعب مخالصة مالية مع النادي العاصمي عقب أسبوعين من بداية دوري المحترفين السعودي.

وقالت إدارة الشباب في خبر نشرته عبر حساب النادي الرسمي : وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع عبدالله الاسطاء، بدورها قدمت إدارة النادي شكرها للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق .

وانتقل الأسطاء إلى الشباب عام 2005 قادماً من شباب الرائد، وحقق مع الفريق بطولتي دوري 2005-2006 و2011-2012 بالإضافة إلى بطولة كأس الملك 3 مرات.