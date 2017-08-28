السهلاوي: هدفنا الفوز ونحن في كامل حضورنا الذهني

شدد محمد السهلاوي مهاجم المنتخب السعودي على جاهزية زملاءه اللاعبين قبل موقعتي الإمارات واليابان في تصفيات كأس العالم في روسيا 2018.

وقال مهاجم المنتخب السعودي: سنكون في كامل جاهزيتنا وحضورنا الذهني من أجل حسم نقاطها الثلاث لإكمال مشوارنا نحو بلوغ كأس العالم 2018 والذي عملنا عليه على مدار سنتين. ويضيف: لدينا هدف واحد وهو الفوز وزيادة حظوظنا في التأهل لكأس العالم، وسنكون قادرين على تحقيق ذلك.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 16 نقطة قبل جولتين من نهاية التصفيات المونديالية متفوقاً على أستراليا بفارق الأهداف، وخلف اليابان بنقطة.