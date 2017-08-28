حسين عبدالغني يكمل مسيرته مع فيرييا البلغاري

انضم الدولي السعودي السابق حسين عبدالغني إلى فريق فيرييا البلغاري كلاعب حر بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، في ثاني تجربة أوروبية لقائد المنتخب السعودي وأهلي جدة والنصر السابق.

وبقي عبدالغني (40 عاماً) دون فريق للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، بعدما وقع مخالصة مالية مع نادي النصر الذي قضى في صفوفه 8 مواسم، حقق خلالها بطولتي دوري وبطولة كأس ولي العهد.

وسبق لعبدالغني خوض تجربة احترافية في نادي نيوشاتيل زاماكس السويسري في موسم 2008-2009، وتحديداً بعد رحيله عن أهلي جدة الذي بدأ مشواره الرياضي معه، وانتقل بعدها إلى النصر حتى يونيو الماضي.



ويحتل فيرييا المركز السابع في دوري الدرجة الأولى البلغاري، وتم تأسيسه في عام 2001، ووصل إلى نصف نهائي كأس بلغاريا الموسم الماضي.





