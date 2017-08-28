سليمان للاعبي الأخضر: جربوا نكهة المشاركة في كأس العالم

طالب المدافع الدولي السابق عبدالله سليمان، لاعبي الأخضر باللعب بشكل قوي أمام الإمارات في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات التأهل إلى كأس العالم 2018، مؤكداً لهم أن اللعب في المونديال له شعور مختلف، ويضيف لأي لاعب في العالم.

وقال اللاعب الذي شارك في 3 مونديالات بقميص الأخضر لـ"العربية.نت": الأخضر سيخوض مواجهة مهمة أمام الإمارات، ونقاطها ستقربنا كثيراً نحو المونديال قبل مواجهة اليابان الأخيرة التي ستقام في جدة.

وأضاف: المنتخب الإماراتي قوي وصعب حتى وإن كانت حظوظه ضعيفة في التأهل وصعوبتها تكمن في التنافس الخليجي بين المنتخبات بغض النظر عن اسم البطولة.

وامتدح سليمان عمل الهولندي فان مارفيك، وزاد: مارفيك كانت لديه أخطاء كبيرة مع الفرق التي دربها في السابق، ولكن سجله مميز مع الأخضر ونجح في مهمته حتى الآن من خلال النتائج التي وضعت المنتخب في موقع ممتاز للغاية، والآن مارفيك وضع خطته وأسلوبه والدور على اللاعبين، وأنا متأكد من أنهم جاهزون للمباراة بشرط أن يطبقوا تكتيك المدرب ويجب عليهم الابتعاد عن الاستعجال في التسجيل كون الاستعجال سيجعلهم يضيعون الكثير من الفرص.

وأكد لاعب المنتخب السعودي السابق أن المشاركة في المونديال لها شعور مختلف لأي لاعب، وقال: اسم كأس العالم له هيبة والمشاركة فيه مختلفة عن أي مشاركة في مسيرة أي لاعب، لأن له نكهة خاصة من ناحية التواجد الإعلامي والجماهيري، وأتمنى أن يجرب أي لاعب من لاعبي الأخضر الحاليين هذه الأجواء، متأكدا من أنها ستكون تحربة نوعية وتكون له ذكرى كبيرة لدى كل اللاعبين.

وحمل سليمان مسؤولية المواجهة للاعبين، وأضاف: في مباريات الحسم سيكون الدور الأكبر على اللاعبين، كون المدرب أعد الفريق ولديه أسلوب ثابت خلال التصفيات، والآن الدور الأكبر عليهم، وأعتقد أنهم أهل لثقة الشارع السعودي وسيجلبون لنا الفرح.

وطالب عبدالله سليمان من اللاعبين عدم النظر لظروف المنتخب الإماراتي واللعب بجدية، وقال: المنتخب الإماراتي سيدخل المواجهة بدون ضغوط، وبغياب أهم لاعبيه عموري، ويجب على لاعبينا استغلال تلك الظروف لصالحنا، وأن يدخلوا المباراة بجدية، ويحترموا الخصم لاسيما أن احترام الخصم سيجلب النتيجة.