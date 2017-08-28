صالح الداود: حان وقت قطف ثمار أسلوب فان مارفيك

امتدح مدافع المنتخب السعودي السابق صالح الداود أسلوب الهولندي فان مارفيك في قيادة المنتخب السعودي، مشيراً إلى أن مسيرته تعتبر ناجحة حتى الآن وتبقى فقط الحصول على ثمارها.

وقال لـ"العربية.نت": فان مارفيك دخل التصفيات بفلسفة كانت عبارة عن سلاح ذي حدين، الأولى كانت التركيز على جمع أكبر عدد من النقاط وحصل على مراده رغم صعوبة المهمة، والسلاح الثاني هو إصراره على استدعاء نفس الأسماء التي خاضت المواجهات السابقة على الرغم من فترة التوقف الكبيرة بين آخر مواجهة لعبها أمام أستراليا ومواجهة الإمارات وما صاحبها من انخفاض مستوى بعض اللاعبين حيث لم يشارك بعضهم مع أنديتهم سواء بسبب الإصابة أو انخفاض المستوى، والآن نحن في مرحلة الحصاد.

وأضاف: الآن جاء دور قطف ثمار هذا النجاح لاسيما بعد الدعم الكبير الذي وجده، خاصة أننا من سنوات لم نشاهد هذا الدعم وتبقى فقط خطف إحدى بطاقتي التأهل، وفي حال لم نتأهل أعتقد أن مهمة فان مارفيك ستعتبر غير ناجحة.

وحمل الدواد اللاعبين الدور الأكبر لتحقيق الفوز والتأهل، وقال: فان مارفيك وضع خطة وتكتيك واقعي واستدعى الأسماء المناسبة ووضح ذلك خلال مواجهات التصفيات، والآن الدور الأكبر على اللاعبين من حيث الإبداع والابتكار ويوجد لاعبون يعدلون أخطاء المدرب داخل الملعب، أعتقد أنهم سيكونون على قدر المسؤولية.

وطالب مدافع المنتخب السعودي السابق من لاعبي الأخضر عدم التفريط بفرصة التأهل لكأس العالم، وزاد: من العوامل التي يفكر بها اللاعبون الآن أن هذه الفرصة هي الأخيرة لهم كون معظمهم لن يكون متواجداً في التصفيات المقبلة بسبب عامل السن، الآن وفي ظل الإخفاق السابق الذي حدث خلال السنوات الماضية لاسيما أن أغلب الشارع السعودي كان متشائماً حينما ظهرت القرعة، ولكن الآن كل الأمور انعكست وتغيرت وأصبح أمام اللاعبين فرصة ذهبية، حيث مطلوب منهم فقط 4 نقاط ليمسحوا جميع الإخفاقات التي حدثت خلال السنوات الماضية، ببساطة الكرة في ملعب اللاعبين لاستغلال تلك الفرصة، وأنا متأكد أن اللاعبين يفكرون كثيراً في هذا الأمر.

وامتدح الدواد أداء المنتخب الإماراتي مشيراً إلى صعوبة المواجهة حتى لو تقلصت حظوظه بالتأهل، وقال: الإمارات فريق قوي وصعب ويملك إمكانيات كبيرة حتى بغياب عموري، وحتى وإن كانت حظوظهم ضعيفة، وأتمنى ألا تكون هذه الظروف مسكنا للاعبي الأخضر، كل مباراة لها ظروفها وغالباً هذه المباريات لا تخضع كثيراً للمقاييس الفنية، فنحن لا نعرف كيف ستكون ردة فعل لاعبي الإمارات، ومتأكد أن هدفهم سيكون الفوز على لاعبي المنتخب السعودي، يجب على لاعبينا الإحساس بالمسؤولية واللعب بجدية. وأضاف: في حال حققنا الفوز على الإمارات أعتقد بأننا سنقطع 90‎‎% من مشوار التأهل وستكون مفتاح الوصول إلى روسيا، وسيتبقى مواجهة اليابان الأخيرة التي سندخلها بضغوط أقل كوننا سنلعب بفرصتي التعادل أو الفوز.