فان مارفيك يرفض اليابان ويقول: لم ننجز سوى نصف المهمة

أكد الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي أن الأخضر لم ينجز سوى نصف مهمة التأهل إلى مونديال كأس العالم، مؤكداً بأن مواجهة الإمارات ستكون صعبة نظراً لإمكانية تأهل الأخير إلى الملحق المؤهل إلى العرس العالمي.

وقال فان مارفيك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: عملنا طوال الفترة الماضية بإتزان كبير من أجل أن نكون في كامل جاهزيتنا والمنافسة بقوة على نقاط المواجهة، وحافظنا على طريقة لعبنا بثبات على مستوى الأداء الفني، فمواجهتنا أمام الإمارات لن تكن سهلة كون المنافس لازال يمتلك حظوظ التأهل على الرغم من الفارق النقطي الذي بيننا لذلك أتوقع بأنها المواجهة ستتسم بالحماس و الإثارة.

ورفض فان مارفيك الحديث عن مواجهة منتخب اليابان و قال : لن اتحدث عن مواجهتنا القادمة أمام منتخب اليابان، وحديثي هنا عن مواجهة الإمارات فقط. وزاد: نواف العابد جاهز و لم تعد هناك أية إصابة يعاني منها أما بالنسبة لمحمد البريك فلديه إصابة في الكاحل ولن يشارك في المواجهة.

وأوضح مدرب الأخضر: الضغط جزء من كرة القدم، ونحن اعتدنا على العمل تحت الضغط، كما أن المنتخب لم يحسم تأهله إلى المونديال بعد، وما أنجزناه سوى 50% فقط.

أن الضغط جزء لا يتجزئ في رياضة كرة القدم، موضحًا بأنهم اعتادوا على العمل تحت الضغط.، مشيرًا أن المنتخب لم يحسم التأهل حتى الآن فما تم إنجازه هو 50‎%‎ فقط.