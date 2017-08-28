فوز الإمارات حققه لاتيني.. والأخضر لا يخسر مع أوروبي

حصدت الإمارات فوزها الوحيد على السعودية في تصفيات كأس العالم بقيادة مدرب لاتيني، بينما لم يعرف المدربان الأوروبيان الذان قادا الأخضر أمام الإمارات الخسارة.

ولأول مرة منذ وقت طويل يتقابل المنتخبان بقيادة مدرب لاتيني يدير دفة منتخب الإمارات التدريبية، وهو الأرجنتيني إدغاردو باوزا، مقابل الهولندي بيرت فان مارفيك الذي يتولى تدريب السعودية منذ عامين.

وكان كارلوس البرتو بيريرا أول مدرب لاتيني يقود الإمارات في مبارياتها مع السعودية ضمن تصفيات كأس العالم 1986، عندما تعادل المنتخبان في الرياض سلبياً، وأحرز فهد خميس هدف الفوز الوحيد في مباراة الإياب.

أما البرازيلي الشهير زاغالو المدرب اللاتيني الثاني الذي يقود الإمارات في مبارياتها مع السعودية، وحينها تعادل مع الأخضر في تصفيات كأس العالم 1990 دون أهداف بمباراة احتضنتها سنغافورة.

وفي الناحية الأخرى، لم يعرف الأوروبيون الذين دربوا السعودية أمام الإمارات بمباريات التصفيات الخسارة، وكان أولهم البرتغالي بيسيرو الذي حقق معه السعوديون انتصارهم على الإمارات 3-2 في تصفيات كأس العالم 2010.

واستمر الهولندي بيرت فان مارفيك، على النهج ذانه، فقد واجه المنتخب الإماراتي في ثلاثة لقاءات، فاز في اللقاء الأول بنتيجة هدفين لهدف، ثم تعادل الفريقان بهدف لمثله في لقاء الإياب في أبوظبي، وشهد آخر لقاء بين الفريقين أكبر نتيجة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم، عندما فاز المنتخب السعودي بثلاثة أهداف للا شيء.

ويشترك كارلوس البرتو بيريرا وزغالو وجوزيه بيسيرو بأنهم عملوا في البلدين، من خلال تدريب الأول والثاني منتخبي السعودية والإمارات في الثمانينات والتسعينات الميلادية، وقاد بيريرا المنتخبين في كأسي العالم 1990 و1998، أما بيسيرو فسبق له تدريب الهلال والمنتخب السعودي بالإضافة إلى الوحدة الإماراتي والشارقة.