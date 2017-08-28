علي كميخ: حظوظ الإمارات ضعيفة.. وتأهل الأخضر مسألة وقت

أكد المدرب الوطني علي كميخ أن المنتخب السعودي قطع مشوارا كبيرا نحو التأهل، وأن ذلك أصبح مسألة وقت في حال سارت الأمور كما يجب، مشيراً إلى أن فشل الأخضر في التأهل سيكون بمثابة حدوث المعجزة كونه الأقرب نقطياً.

وقال لـ"العربية.نت": المنتخب السعودي قطع مشوارا كبيرا نحو التأهل إلى كأس العالم ما لم تحدث معجزة ويخفق في خطف البطاقة عطفاً على أدائه القوي واستقراره الفني في التصفيات بالإضافة إلى موقعه في الترتيب.

وأشار كميخ إلى أن المنتخبين الإماراتي والياباني يملكان إمكانيات كبيرة ويعتبران من الفرق القوية، وزاد: الأخضر أمامه مواجهتان ستكونان صعبتين للغاية، فالمنتخبان الإماراتي والياباني يملكان إمكانيات فنية وفردية كبيرة ولكن حظوظ الأبيض الإماراتي ستكون أصعب كونه ابتعد عن خطف إحدى بطاقات التأهل على عكس اليابان وأستراليا.

وحول استعداد المنتخب السعودي للمواجهتين قال: الأخضر يشهد استقرارا وتكاملا على جميع الصعد، والغيابات قليلة جداً وغير مؤثرة في ظل جاهزية نواف العابد، ومشاركته ستعطي أفضلية للمنتخب السعودي، خاصة على مستوى صناعة الفرص والتسجيل التي يتميز بها اللاعب.

وأوضح كميخ إلى أن المنتخب الإماراتي سيدخل المواجهة بضغوط أقل من نظيره السعودي، وقال: باوزا مدرب الإمارات سيدخل اللقاء بضغوط أقل كونه يعد فريقه لنهائيات كأس آسيا المقبلة بعكس فان مارفيك الذي يتطلب منه ومن اللاعبين دخول المواجهة بتركيز عالٍ، كون الهدف الرئيسي يتمثل في حصولنا على إحدى بطاقات التأهل بعيداً عن الملحق.

وأضاف: طريقة لعب المدربين قد تكون متشابهة كونهما يعتمدان على خطة 4-5-1 ويجيدانها بشكل مميز للغاية، خاصة فتح اللعب على الأطراف، في حين أن فان مارفيك في حال مشاركة نواف العابد، سيدخل بأفضلية في وسط الملعب، إضافة إلى قوة حراسة المرمى، بعكس باوزا الذي سيفقد أهم لاعبيه وهو عمر عبدالرحمن "عموري" الذي أشارت الأنباء إلى غيابه، وهو ما سيقلل من حظوظ المنتخب الإماراتي.

وفي ختام حديثه أكد كميخ أن لاعبي الأخضر لديهم فرصة ذهبية بعد أن اقتربوا من التأهل ومسح الإخفاقات السابقة من خلال عدم التأهل في الثلاثة مونديالات السابقة، وقال: إخفاقنا في السابق كان نتيجة ظروف كثيرة منها الحظ والإعداد السيئ وعدم التركيز على التصفيات، ولكن الآن الوضع اختلف، فالأخضر يدخل المباراة وهو قريب من التأهل، خاصة أنه يحتاج فقط 4 نقاط من 6 لكي يعلن تأهله رسمياً، إضافة إلى أن مواجهة اليابان الأخيرة ستكون في جدة أمام جماهيره، وأعتقد أن نجومنا قادرون على العودة أولاً من الإمارات وفي جعبتهم الثلاث نقاط، وفيما يخص مواجهة اليابان ستكون هناك ظروف تحكمها، أهمها نتيجته أمام أستراليا بالإضافة إلى نتيجة منتخبنا أمام الإمارات.