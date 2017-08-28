الخراشي: الإمارات خصم صعب وسيلعب للتاريخ

أكد محمد الخراشي، المدرب السابق للمنتخب السعودي، صعوبة موقعة الأخضر المرتقبة أمام شقيقه الإماراتي يوم الثلاثاء، ضمن مواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وقال قائد الدفة الفنية للأخضر سابقاً، في حديثه لـ"العربية.نت": سيخوض المنتخب السعودي مباراة صعبة، هامة، وتاريخية في مسيرته، أمام شقيقه ومستضيفه الإماراتي الذي لن يكون صيدا سهلا ولن يستسلم أبدا، حتى وإن كانت حظوظه في التأهل إلى المونديال ضعيفة. وأضاف: المنتخب الإماراتي بلا أدنى شك، سيبحث عن نتيجة إيجابية، وسيلعب مباراة تاريخية تدون في سجلاته، وهنا تكمن صعوبة المباراة بالنسبة لمنتخبنا السعودي.

ويواصل الخراشي: كلا المنتخبان خطوطهما متقاربة جداً من بعضها بعضا، وكلاهما أيضاً يمتلكان عناصر مميزة لديها الحلول الفردية القادرة على ترجيح الكفة لأي منهما.

وعن الأسماء المستدعاة إلى تشكيلة الأخضر من قبل الهولندي فان مارفيك لموقعتي الإمارات واليابان، أردف: المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك يعتمد على الاستقرار في تشكيلة المنتخب منذ توليه المهمة الفنية، لذلك لم نشاهد أسماء جديدة طرأت على القائمة، جميعها كانت متوقعة دون أي مفاجآت، ومتى ما حسم التأهل إلى مونديال روسيا، حتماً ستطال قائمته تغييرات عدة، وسيفتح حينها المدرب الهولندي صفحة جديدة.

واختتم المدرب السعودي حديثه: الجهازان الفني والإداري ينهيان كل ما بوسعهما مبكراً، ويبقى القرار وكلمة الحسم بيد اللاعبين، هم أصحاب القرار داخل الملعب، ويعوا تماماً مدى أهمية الفوز بهذه المواجهة من أجل إسعاد الشعب السعودي.