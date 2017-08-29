توفيق روابح: عسكرنا لنعالج الأخطاء.. وشيكابالا إضافة

شدد الجزائري توفيق روابح مدرب الرائد على أن معسكر فريقه الحالي في مصر، جاء من أجل معالجة وضع الفريق البدني والفني، مشيراً إلى أن المصري شيكابالا سيضيف إلى الفريق عندما يتأقلم مع باقي المجموعة.

وقال روابح لـ"العربية": نعسكر هنا لمدة 8 أيام لخوض مباراتين وديتين لمعالجة وضع الفريق الفني والبدني، لأن بدايته لم تكن موفقة بعد تلقي خسارتين، ونسعى للحصول على النقاط في الجولات المقبلة لنعلب بدون ضغوط.

وحول اللاعب شيكابالا، أجاب: جاء شيكابالا بناء على توصية من الجهاز الفني، ونحن نحتاج إلى لاعب يملك خبرة مثله، وعندما يتأقلم مع الفريق فإنه سيقدم الإضافة المنتظرة.