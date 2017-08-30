أم صالح تواجه خيبة أمل بسبب الأخضر

حرصت مسنة سعودية على مساندة ومؤازرة المنتخب السعودي خلال موقعة شقيقه الإماراتي الثلاثاء، والتي خسرها الأخضر بهدفين مقابل هدف ضمن مواجهات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وقدمت السيدة أم صالح، البالغة من العمر 60 عاما إلى العين حيث ملعب المواجهة، من أجل مساندة لاعبي الأخضر خلال موقعتهم الهامة والمصيرية في رحلة المونديال.

وخيب المنتخب السعودي آمال جماهيره، إثر تلقيه الخسارة أمام شقيقه الإماراتي، فيما بات بحاجة ماسة للفوز على اليابان يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة، ليحجز تذكرة التأهل مباشرة إلى مونديال روسيا.