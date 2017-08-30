الفيحاء ينهي معسكر النمسا

أنهى الفيحاء معسكره التحضيري الثاني له في النمسا، والذي أقامه في مدينة إنسبروك النمساوية، مستغلا بذلك فترة توقف منافسات الدوري.

وأجرى الفريق الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين، مرانا صباحيا أخيرا قبل مغادرته إلى السعودية، تحت قيادة مدربه كونستانتين جالكا.

واستهل المدرب الحصة التدريبية بتحليل أداء الفريق خلال مواجهته الودية الأخيرة، واتبعها بتمارين استرجاعية، قبل أن يكثف التدريبات اللياقية والتكتيكة والتي استمرت لمدة ساعة ونصف.

وستعود بعثة الفريق إلى السعودية مساء الأربعاء ،على أن تعاود المجموعة التدريبات يوم الاثنين في المجمعة.