مهاجم أوروغواي يحذر منتخبه من التهاون أمام الأخضر ومصر

حذر المهاجم الأوروغوياني السابق روبن سوسا منتخب بلاده من التهاون أمام منتخبي السعودية ومصر في كأس العالم 2018، مؤكداً أن تصنيفهما المتأخر لا يعني أن الفوز عليهما سيكون سهلاً.

وارتدى سوسا قميص منتخب بلاده بين عامي 1984 – 1995، وشارك في كأس العالم 1990 التي أقيمت في إيطاليا تحت قيادة المدرب الحالي أوسكار تاباريز.

وقال سوسا في حوار مع صحيفة "أوفاسيون": نحن لا نعرف الكثير عن المنتخبين المصري والسعودي، ربما نعرف فقط محمد صلاح الذي يتألق في أوروبا، لكن هذا أمر سيكون خطيراً على المنتخب الأوروغوياني إذا لم يتم تداركه.

وأتبع: هذا الوضع يذكرني بمباراة كوريا الجنوبية في كأس العالم 1990 عندما وقفوا أمامنا بكل قوة ولم نستطع تسجيل الهدف إلا في الوقت بدل الضائع، ولهذا أنصح لاعبي أوروغواي بعدم الالتفات إلى تصنيف المنتخبين، وألا يعتقدوا أنهم سيتخمون شباك المصريين والسعوديين، بل عليهم اللعب بحذر على الأقل في العشر دقائق الأولى حتى يدرسوا المنتخبين جيداً، لأنهما لم يصلا إلى كأس العالم مصادفة.

وواصل المهاجم السابق: من الجيد أن نلعب أمام روسيا لأن الملعب سيكون مكتظاً بالجماهير، وهذا سيكون دافعاً للاعبي أوروغواي بالتألق وتقديم الأداء المميز.

وستلعب أوروغواي مع مصر يوم 15 يونيو من العام المقبل، وبعدها بخمسة أيام ستواجه المنتخب السعودي في روستوف.