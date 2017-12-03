آل الشيخ: سيلفا لن يعود للسعودية إلا بموافقة الباطن

أكد تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن جورجي سيلفا لاعب نادي الباطن الهارب لن يعود إلى الملاعب السعودية إلا بموافقة ناديه.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": اللاعب البرازيلي جورجي سيلفا .. لن يعود للدوري السعودي إلا بموافقة الباطن (ميثاق الشرف). وذلك بعد تردد أنباء غير رسمية عن رغبة نادِ سعودي بالاستفادة من اللاعب البرازيلي الذي سجل 3 أهداف مع الباطن في الدوري.

وترك سيلفا، المرتبط بعقد يمتد 3 أعوام مع الباطن، فريقه بعد نهاية مباراة القادسية الدورية قبل أسبوعين، وظهر فجأة في تدريبات الظفرة الإماراتي.