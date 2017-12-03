الاتفاق يستقبل الصيعري.. ويواجه الفتح ودياً

شارك المهاجم محمد الصيعري في تدريبات الاتفاق يوم الأحد، فيما أعلن النادي عن خوض مباراة ودية أمام نادي الفتح يوم الإثنين استعداداً لمباراة التعاون نهاية الأسبوع الجاري.

وخاض الصيعري مراناً لياقياً مكثفاً مع مدرب اللياقة بعد غيابه الطويل عن المباريات، وتحديداً منذ مشاركته في مباراة فريقه أمام الفيحاء والتي انتهت لمصلحة الأول 2-1 أواخر أكتوبر الماضي.

وسيخوض الاتفاقيون مباراة ودية أمام الفتح يوم الإثنين على ملعب عبدالله الدبل، لتكون مواجهتهما الثانية هذا الموسم بعدما تعادلا في أكتوبر الماضي 1-1 في الدوري السعودي للمحترفين.