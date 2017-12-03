الباطن يستقبل النصر بذكرى الرباعية.. وليلة "الهارب"

سيستقبل الباطن ضيفه النصر على ملعبه في حفر الباطن بوضع مختلف عن الزيارة الصفراء الأخيرة إلى المدينة الشمالية، عندما قلب أصحاب الأرض تأخرهم بشكل دراماتيكي إلى فوز تاريخي، في ليلة تألق بها المهاجم البرازيلي جورجي سيلفا.

وكان من المفترض أن يلعب الفريقان المباراة أواخر أكتوبر الماضي، لكن تم تأجليها إلى الرابع من ديسمبر بسبب سوء الأحوال الجوية في حفر الباطن.

وحضر النصراويون إلى حفر الباطن أواخر أبريل الماضي، قبل جولتين من نهاية دوري المحترفين السعودي، وكان حينها الباطن يواجه خطر الهبوط وبرصيده 22 نقطة وبحاجة ماسة إلى الفوز على الأصفر في آخر المباريات التي يحتضنها على ملعبه ذاك الموسم.

وبعد دقائق من البداية سجل حسن الراهب هدفين مبكرين، لكن البرازيلي جوناثان بينيتس منح الباطن بصيصاً من الأمل عندما قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وتلقى الباطن صدمة كبيرة عندما تحصل النصر على ركلة جزاء، لكن الحارس الاحتياطي ناصر المحيني تصدى لها، لتنقلب المباراة رأساً على عقب ويسجل جورجي سيلفا هدف التعادل والهدف الثالث ويضيف جوناثان بينيتس الهدف الرابع خلال 17 دقيقة فقط من الشوط الثاني، وأحرز محمد السهلاوي هدف النصر الثالث في آخر ثانية من المباراة، ليرفع الباطن رصيده إلى 25 نقطة، فادته كثيراً بلعب ملحق الصعود والهبوط أمام نجران.

ويعود النصر إلى زيارة حفر الباطن يوم الاثنين لملاقاة فريق المدينة الذي يعيش وضعاً مختلفاً عن المباراة الماضية، بحلوله خامساً برصيد 18 نقطة مع مضي 11 جولة من دوري المحترفين السعودي، بينما يحتل النصر المركز الثالث برصيد 22 نقطة وبفارق نقطتين عن أهلي جدة المتصدر.

ويعيش النصر وضعاً فنياً جيداً بعد حضور مدربه الأرجنتيني غوستافو كوينتيروس الذي قاد الفريق إلى 3 انتصارات متتالية بدأت عقب فترة التوقف التي استغلها الفريق بمعسكر في دبي، وتغلب على الرائد والاتحاد والفتح مسجلاً 9 أهداف مقابل تلقيه هدفاً وحيداً.

وفي المقابل استطاع الباطن العودة إلى الانتصارات التي غابت عنه منذ أكتوبر عندما عاد من ملعب الفيصلي بفوز ثمين بهدف جوناثان بينيتس، لكنه سيفتقد أحد أبرز نجوم اللقاء الأخير الذي جمع الفريقين وهو جورجي سيلفا الذي هرب من السعودية والتحق في تدريبات الظفرة الإماراتي.