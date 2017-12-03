الهاجري يناقش لاعبي القادسية عن أسباب تراجع النتائج

اجتمع معدي الهاجري رئيس القادسية مع لاعبي فريقه والجهازين الفني والإدارة لمناقشة أسباب تراجع مستوى الفريق، وحلوله في المركز العاشر.

وعقد الهاجري اجتماعاً مغلقاً بحضور المدرب البرازيلي باولو بوناميغو، للنقاش مع لاعبيه حول التراجع الذي اعترى مستوى الفريق وغيابه عن الانتصارات منذ مطلع الشهر الماضي.

وكان آخر فوز حققه القادسية على حساب التعاون بقيادة المدرب التونسي ناصيف البياوي الذي رحل بعد تلك المباراة، وتولى بوناميغو المهمة بعده، لكنه لم يحقق الانتصار في 3 مباريات وخسر مرتين أمام أهلي جدة وأحد مقابل تعادل وحيد أمام الباطن.