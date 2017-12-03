البطي مستشارا في هيئة الرياضة.. ومشرفا على "المواليد"

أعلنت الهيئة العامة للرياضة يوم الأحد، تعيين عادل البطي مستشارا في الهيئة ومشرفا على برنامج المواليد لكافة الألعاب الرياضية ابتداء من تاريخه.

وأصدر حساب الهيئة الرسمي على "تويتر": أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة قرر تعيين عادل البطي مستشاراً في الهيئة العامة للرياضة، ومشرفاً على برنامج المواليد في كافة الألعاب الرياضية على أن يباشر مهامه اعتبارا من تاريخه.

وأضاف البيان: ويعد برنامج المواليد أحد أبرز مشاريع الهيئة، منذ أن بدأ قبل ثلاثة أشهر في كرة القدم، واستقبل ما يقارب 8 آلاف موهوب من المواليد، من قبل فريق متخصص ضم لاعبين سابقين، قاموا بزيارة مدن رئيسية وأجروا فحوصات فنية لاختيار الأفضل.

واختتم البيان: وقد تم التوقيع مع مدرب كرواتي لقيادة الجهاز التدريبي للمجموعة الأولى فيما تستعد مجموعة أخرى للانخراط في معسكر ضمن الاتفاقية مع رابطة المحترفين الإسبانية، ومن المنتظر أن يشمل المشروع في مراحل لاحقة ألعاب كرة السلة، واليد والطائرة وألعاب القوى وعددا من الألعاب الفردية الأخرى.