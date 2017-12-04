اتحاد القدم يعاقب كارينيو واتحاد جدة

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الإثنين، عدة عقوبات بحق دانيال كارينيو مدرب الشباب، ونادي الاتحاد، ووسام سويد لاعب الفيصلي.

وجاء في بيان اتحاد القدم السعودي: إيقاف مدرب فريق نادي الشباب دانيال كارينيو، مباراة واحدة، وإلزامه بدفع غرامة، 10,000 ريال، لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد مساعد مدرب الفريق المنافس، أمام التعاون ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف البيان بعقوبة الاتحاد عقب حصول النادي على 6 بطاقات صفراء: إلزام نادي الاتحاد بدفع غرامة، 10,000 ريال، لحصول 6 من لاعبي الفريق على 6 بطاقات صفراء، أمام الاتفاق ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

واختتم: إيقاف لاعب فريق نادي الفيصلي وسام سويد، مباراة واحدة، وإلزامه بدفع غرامة، 10,000 ريال، لارتكابه سلوكًا غير رياضي ضد لاعب الفريق المنافس، أمام الباطن ضمن الدوري السعودي للمحترفين.