النصر ينجو من فخ الباطن ويعود بنقطة ثمينة

خرج النصر بنقطة ثمينة من أمام ضيفه الباطن الذي أوقف انتصارات الأول بعد تعادلهما 1-1 في مواجهة مؤجلة لحساب المرحلة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأت المباراة بسيطرة نصراوية مبكرة إلا أنه وجد صعوبات كبيرة في الشوط الأول لاختراق دفاع الباطن المنضم وهو ما جعل الكرة تنحصر في منتصف الملعب.



وعند الدقيقة 34 نجح الباطن في تسجيل هدف السبق عن طريق مهاجمه البرازيلي جوناثان بينيتز الذي أكمل تمريرة مواطنه تراباي سانتوس في شباك الحارس حسين شيعان.



وفي الدقيقة 42 نجح البرازيلي بيوناردو بيريرا لاعب النصر بتسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس مزيد فريح.



وفي الشوط الثاني تغير حال المباراة حيث بدأ الباطن الشوط بهجوم مباغت على مرمى النصر وأهدر لاعبه البرازيلي جوناثان هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من مواطنه تراباي ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس حسين شيعان الذي أبعدها بصعوبة.



وواصل الباطن خطورته وسنحت له فرصة خطيرة حينما تصدى لاعبه البرازيلي جوناثان لخطأ خارج منطقة الجزاء، ليسدد الكرة قوية إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.



ولم يتوقف هجوم الباطن وأهدر لاعبه عبدالله الجوعي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله البرازيلي جوناثان ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس حسين شيعان الذي تصدى لها بصعوبة.



وبعد مرور ربع ساعة تحسن مستوى النصر وبدأ بالهجوم على مرمى الباطن وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه محمد السهلاوي الذي تلقى تمريرة من زميله عرض خميس ليسددها قوية إلا أنها اعتلت العارضة.



وعند الدقيقة 61 كاد البرازيلي ليوناردو بيريرا لاعب النصر أن يسجل الهدف الثاني لفريقه بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة.



وفي العشر دقائق الأخيرة كثف النصر هجومه بحثاً عن هدف الفوز في حين اعتمد الباطن على الهجمات المرتدة والتي كاد مهاجمه البرازيلي تراباي سانتوس أن يخطف الهدف الثاني حينما تلقى تمريرة من زميله عبدالله الجوعي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس حسين شيعان الذي أبعدها بصعوبة.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر الى 23 نقطة في المركز الثالث، في حين ارتفع رصيد الباطن إلى 19 نقطة متقدماً الى المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة أمام الفيصلي الخامس.