سيطرة هلالية على تاريخ المواجهات أمام الرائد

يسيطر الهلال على الرائد في 18 لقاء جمعهما في دوري المحترفين السعودي قبل مواجهتهما يوم الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في اللقاء المؤجل ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويخوض الهلال اللقاء بهدف الاقتراب من الصدارة، لوقوعه في المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وفارق 3 مواجهات، ونقطة واحدة، عن الأهلي المتصدر، فيما يدخل الرائد اللقاء للهروب من قاع الترتيب برصيد 9 نقاط وفارق نقطتين عن الاتفاق صاحب المركز الثاني عشر.

ومنذ بدء دوري المحترفين موسم 2008 – 2009، تواجه الفريقان في 18 لقاء، فاز الرائد في لقاء واحد، قابله 15 فوزا للهلال، وحضرت نتيجة التعادل في لقاءين، وأحرز الهلال خلالها 38 هدفا مقابل 9 أهداف للرائد.

وشهدت اللقاءات الثمانية عشرة، نتيجتان ثقيلتان، كلاهما لصالح الهلال، ففي الجولة 11 من موسم 2010 – 2011، انتصر الهلال بنتيجة أربعة دون رد، على الملعب الذي سيستضيف لقاء يوم الثلاثاء، وكان مسجلو الأهداف الأربعة هم أسامة هوساوي، تياغو نيفيز، هدفان، ومحمد الشلهوب.

ودك الهلال شباك الرائد بسداسية نظيفة، في الجولة الثامنة من موسم 2012 – 2013، وأحرز أهداف الهلال وقتها، ياسر القحطاني، ثلاثة أهداف "هاتريك"، يو بيونغ سو، هدفان، وأحمد الفريدي.

ويعد ياسر القحطاني أكثر من أحرز أهدافا في مرمى الرائد، برصيد 5 أهداف، فيما يحتل الشلهوب المركز الثاني بثلاثة أهداف، بالمشاركة مع كل من تياغو نيفيز، أحمد الفريدي، وكارلوس إدواردو.

ويتصدر أحمد الفريدي وعبدالله الزوري الأكثر صناعة للأهداف أمام الرائد، برصيد 4، فيما يحتل ويليهامسون السويدي المركز الثاني برصيد 3.

وفي الوجه المقابل، يعد البرازيلي برونو مورينو أكثر من أحرز أهدافا في الهلال برصيد هدفين، أحرزهما في اللقاء الوحيد الذي انتهى بفوز للرائد، بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة من موسم 2013 – 2014.

وحضرت البطاقات الحمراء في لقاء واحد، وكانت من نصيب ماجد المرشدي مدافع الهلال في اللقاء الذي شهد رباعية نظيفة للفريق العاصمي.