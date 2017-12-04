مدرب الرائد: أعرف نقاط ضعف الهلال جيدا

أكد سيبيريا مدرب الرائد يوم الإثنين، أن الهلال يعد مثل أي فريق في العالم وله نقاط ضعف، مضيفا في الوقت ذاته، أن عمله السابق في النادي العاصمي ساعده في التحضير للمباراة.

وقال المدرب الروماني في مؤتمر صحفي: الهلال مثل أي فريق في العالم لديه نقاط ضعف لذلك درسناهم جيدا، ووضعنا الأسلوب الفني المناسب ونسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

وأكد بأن عمله في الهلال سابقا ساعده في التحضير لمباراة يوم الثلاثاء: عملي السابق في الهلال ساعدني في التحضير لمواجهتهم، لأنني كنت معهم وأعرف أسلوبهم الفني جيدا، وطريققة تفكيرهم، وكذلك اللاعبين ونقاط الضعف والقوة لديهم.

واختتم بأن الإصابات سيكون لها تأثيرا السلبي على الفريق: الإصابات ستحرمنا من لاعبين مهمين، ولكننا نملك البدلاء الجاهزين والقادرين على تعويضهم.