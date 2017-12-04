الهلال يواجه الرائد وعينه على الصدارة

يسعى الهلال إلى اعتلاء صدارة الدوري السعودي للمحترفين حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرائد، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم في مباراة مؤجلة لحساب المرحلة السادسة من المسابقة.

ويدخل الهلال المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما غسل أحزانه الآسيوية بفوزه على ضيفه أهلي جدة يوم الجمعة في قمة مواجهات المرحلة 12 من الدوري السعودي للمحترفين.

وستكون أمام الهلال فرصة كبيرة لخطف صدارة الدوري من أهلي جدة حيث سيوسع الفارق نقطتين مع أفضلية وجود مواجهتين مؤجلتين أمام الفيصلي والاتفاق ستقامان في منتصف الشهر المقبل.

ولا يزال الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال يتلقى الضربات الموجعة بعد تأكد غياب الأوروغوياني نيكولاس ميليسي عن المواجهة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أهلي جدة الماضية، لينضم لزملائه البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين المصابين.

وفي المقابل، يبحث الرائد عن مواصلة صحوته وتحقيق فوزه الثاني على التوالي لأول مرة هذا الموسم عقب فوزه أمام ضيفه الفيحاء 2 - صفر في المرحلة السابقة.

ويدخل الرائد المواجهة وهو في المركز الأخير برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن الفيحاء صاحب المركز قبل الأخير، ونقطتين عن الاتفاق صاحب المركز 12.