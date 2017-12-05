البرتغالي ماتشادو يبقى في التعاون حتى 2020

أعلن التعاون تمديد عقد مدافعه البرتغالي ريكاردو ماتشادو حتى 2020 يوم الثلاثاء بعدما أمضى موسمين في صفوفه.



وكتب التعاون في حسابه على تويتر: أنهت إدارة النادي صباح اليوم إجراءات تجديد عقد ماتشادو حتى 2020 وذلك بدعم المجلس التنفيذي وإدارة النادي وبناء على توصية المدرب البرتغالي جوزيه غوميز.



ونشر التعاون عدة صورة لجوميز بقميص النادي أثناء توقيع العقد بينما قال المدافع البرتغالي: أريد أن أشكر كل مشجعي التعاون. أنا سعيد بتمديد تعاقدي مع النادي حتى 2020، وأشكر رئيس النادي والمدرب جوزيه غوميز ووكيلي جورج تيشيرا وعائلتي.



ويحتل التعاون المركز الثامن في الدوري برصيد 13 نقطة من 12 مباراة وسيلعب على أرضه مع الاتفاق يوم الأحد المقبل.