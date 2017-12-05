الجزيرة الإماراتي..النادي العربي الـ12 بمونديال الأندية

سيكون الجزيرة الإماراتي الفريق العربي الثاني عشر الذي يظهر في تاريخ بطولة كأس أندية العالم منذ انطلاقتها مطلع الألفية الحالية، والفريق الإماراتي الثالث الذي ينازل أبطال قارات العالم.

وسيتنافس الجزيرة الذي يظهر في البطولة للمرة الأولى بصفته بطلاً لدوري الخليج العربي الإماراتي، وسينضم إليه الوداد البيضاوي المغربي الذي يشارك للمرة الأولى كذلك بصفته بطلأً لدوري أبطال إفريقيا.

وسبق للعرب أن تواجدوا في البطولة عبر 11 نادياً وهي الرجاء البيضاوي المغربي والنصر السعودي واتحاد جدة والأهلي المصري والمغرب التطواني والنجم الساحلي والترجي التونسيان ووفاق سطيف الجزائري والسد القطري والأهلي والوحدة الإماراتيان.

وحقق الرجاء البيضاوي، الذي شارك في نسختين من البطولة، النتيجة العربية الأفضل في تاريخ المشاركات، عندما حل وصيفا لبايرن ميونخ في نسخة 2013 التي احتضنها المغرب.

وأزاح الفريق المغربي الذي شارك بصفته بطلاً لدوري بلاده موسم 2012-2013، كلاً من أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف وأتليتكو مينيرو بطل كوبا ليبرتادوريس في طريقه إلى المباراة النهائية وخسر أمامه بهدفين.

وحصل الأهلي المصري على المركز الثالث في نسخة 2006 عندما تغلب على أوكلاند سيتي قبل الخسارة أمام إنترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف، والأخير تغلب على برشلونة الإسباني في المباراة النهائية وحصل على البطولة بهدف المهاجم الشهير باتو.

وحل السد القطري ثالثاً في نسخة 2011 عندما تغلب على الترجي التونسي في المباراة الأولى، قبل السقوط أمام برشلونة برباعية، وواصل الأخير مشواره واكتسح سانتوس البرازيلي بذات النتيجة في المباراة النهائية.

كما حقق اتحاد جدة المركز الرابع في نسخة 2005 والنجم الساحلي ذات المركز في نسخة 2007، وبالنسبة للأول فقد تجاوز الأهلي المصري بهدف شهير لمحمد نور وخسر بصعوبة أمام ساوباولو البرازيلي 3-2، الذي حقق البطولة على حساب ليفربول الإنجليزي، وسقط بذات النتيجة أمام سابريسا الكوستاريكي.

أما النجم فاستطاع تجاوز باتشوكا المكسيكي بهدف وخسر أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني بذات النتيجة وخطف منه أوراوا ريد دايموندز الميدالية البرونزية بركلات الترجيح.