الجعيثن: الوديات القوية سلاح الأخضر قبل المونديال

اعتبر بندر الجعيثن، المدير الفني السابق للأولمبي السعودي، خوض مواجهات ودية أمام منتخبات عالمية قوية، عاملا رئيسيا وسلاحا هاما لظهور المنتخب السعودي بشكل مميز خلال استحقاقه المنتظر في مونديال روسيا 2018.

وقال الجعيثن في حديث لـ"العربية.نت": "كافة المنتخبات المتأهلة إلى مونديال روسيا قوية مهما كان تاريخها ومستوياتها في التصفيات، لأنها بكل تأكيد وصلت إلى منافسة عالمية صعبة وقوية".

وتابع: "لابد من ظهور المنتخب السعودي بمظهر يوازي مشاركته بهذا المحفل العالمي الكبير، وهذا لن يأتي إلا عقب عمل شاق وتجهيز مسبق مدروس لهذه المناسبة المنتظرة".

وعن كيفية استعداد الأخضر للظهور بشكل مميز في مونديال روسيا، واصل الجعيثن: "لابد هنالك من تجمع شهري للمنتخب السعودي، يخوض خلاله مواجهات ودية تحضيرية من مختلف المدارس العالمية، نظرا لاختلاف الأسلوب، فيما لا يكون الفوز أو الخسارة أمرا هاما، كونها تعد سلاحا رئيسيا قبل خوض معترك المونديال".

وحول بيتزي المدرب الجديد للمنتخب السعودي، زاد: "الفترة ما بين التعاقد معه وخوض مواجهات المونديال تعتبر قصيرة جدا، هو مدرب قدير، ويمتلك خبرة عريضة، لكن لابد من إعطاء السبل للمدرب والوقوف إلى جانبه خلال هذه الفترة من أجل إيجاد الحلول المناسبة والظهور بمستوى مشرف يليق بالمنتخب السعودي".