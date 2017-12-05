النصر.. الفوز الرابع غائب منذ 374 يوماً

عجز النصر عن تحقيق 4 انتصارات متتالية في دوري المحترفين السعودي منذ 374 يوماً، وتحديداً في نوفمبر من العام الماضي عندما سجل 5 انتصارات متتالية كأفضل سلسلة له خلال المواسم الأخيرة.

وعقب سلسلة انتصارات مميزة حققها الأصفر مع مدربه الأرجنتيني غوستافو كوينتيروس على حساب الرائد والاتحاد والفتح، سقط النصراويون في فخ الباطن عندما خرجوا بنقطة من ملعب الأخير، لتتوقف انتصاراتهم عند الرقم 3.

ووجد النصر نفسه متأخراً بهدف البرازيلي جوناثان بينيتس قبل أن يعيد مواطنه ليوناردو بيريرا الأصفر إلى المباراة عن طريق ركلة جزاء في أواخر الشوط الأول.

وكانت الفترة بين شهري أكتوبر ونوفمبر 2016 هي آخر فترة حقق فيها النصر أكثر من 3 انتصارات متتالية، عندما جمع 15 نقطة على التوالي قبل أن يتوقف ذلك الرقم يوم 25 نوفمبر عندما خسر بهدفي منير الحمداوي وسعيد الدوسري أمام التعاون مقابل هدف لحسن الراهب.

وفي تلك الفترة بدأ النصر انتصاراته المتتالية عبر شباك الوحدة بأهداف الكرواتيين مارين توماسوف وإيفان توميتشاك ومحمد السهلاوي، وفي المباراة الثانية سجل الباراغوياني فيكتور أيالا هدفاً في مرمى أهلي جدة، وبعدها تغلب على الفيصلي بفضل هدفي إيفان توميتشاك ونايف هزازي، وأتبع ذلك بالفوز على الرائد عن طريق محمد السهلاوي وأيالا، كما عاد أيالا لتسجيل هدف ثمين في مرمى اتحاد جدة، قبل الخسارة أمام التعاون.

وكان النصر قريباً من تحقيق انتصاره الدوري الرابع على التوالي مطلع العام الميلادي الجاري، عندما تغلب على الخليج والوحدة والأهلي، قبل أن يسقط على أرضه بالتعادل السلبي أمام الفيصلي في سيناريو شبيه لما حدث الموسم الحالي.