قطار الهلال يواصل المسير ويضم الرائد إلى قائمة ضحاياه

خطف الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين عقب فوزه على مضيفه الرائد 3-صفر، على ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة للمسابقة.

ولم يجد الهلال أي صعوبة في تجاوز مضيفه حيث سيطر مبكراً واحتاج 7 دقائق من انطلاق المباراة حتى تمكن مدافعه محمد جحفلي من افتتاح التسجيل حينما ارتقى لعرضية زميله سلمان الفرج وحول الكرة برأسه في شباك الحارس متعب شراحيلي.

وواصل الهلال وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الفنزويلي جليمين ريفاس الذي تلقى تمريرة من زميله سالم الدوسري ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية تصدى لها الحارس متعب شراحيلي بصعوبة.

وعند الدقيقة 43 تمكن الفنزويلي ريفاس من تسجيل الهدف الثاني للهلال بعدما حول عرضية زميله محمد كنو بقدمه في شباك الرائد.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته ونجح لاعبه سلمان الفرج بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 57 عن طريق ركلة جزاء، تسبب بها زميله المدافع عبدالله الزوري.

وهدأت المباراة في النصف ساعة الأخيرة حيث واصل الهلال سيطرته بدون خطورة في حين وضح الاستسلام على لاعبي الرائد الذين لم يبادروا بالهجوم على مرمى الحارس العماني علي الحبسي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال إلى 26 نقطة في المركز الأول وبفارق نقطتين عن أهلي جدة الوصيف، مع وجود مبارتين مؤجلة له أمام الفيصلي والاتفاق، وبقي الرائد على رصيده السابق 9 نقاط في المركز الأخير.